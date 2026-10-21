Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag fester

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Mittwoch springt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,14 Prozent auf 26 725,43 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,669 Prozent auf 26 601,73 Punkte an der Kurstafel, nach 26 424,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26 734,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 507,07 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 1,25 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 27 122,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25 837,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 953,67 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit SpaceX (+ 10,76 Prozent auf 163,69 USD), TransAct Technologies (+ 9,97 Prozent auf 5,13 USD), Innodata (+ 9,42 Prozent auf 60,23 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,64 Prozent auf 153,63 USD) und PDF Solutions (+ 6,07 Prozent auf 43,68 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-18,97 Prozent auf 0,64 USD), DexCom (-6,37 Prozent auf 80,28 USD), Integra LifeSciences (-5,93 Prozent auf 12,54 USD), Netflix (-5,05 Prozent auf 65,22 USD) und Abbott Laboratories (-4,31 Prozent auf 98,03 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 755 709 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,662 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,33 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at