Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagmittag fester

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,42 Prozent stärker bei 21 971,64 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,277 Prozent auf 21 939,80 Punkte an der Kurstafel, nach 21 879,18 Punkten am Vortag.

Bei 22 052,41 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 21 899,62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 387,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 547,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 587,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,44 Prozent abwärts. Bei 23 988,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Commercial Vehicle Group (+ 8,71 Prozent auf 3,87 USD), Lifetime Brands (+ 8,29 Prozent auf 6,27 USD), inTest (+ 8,21 Prozent auf 15,29 USD), SMC (+ 6,85 Prozent auf 404,40 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6,20 Prozent auf 3,77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Powell Industries (-66,14 Prozent auf 185,48 USD), AXT (-16,37 Prozent auf 44,19 USD), Taylor Devices (-13,00 Prozent auf 50,00 USD), Donegal Group B (-7,75 Prozent auf 16,42 USD) und AngioDynamics (-4,27 Prozent auf 9,87 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 862 638 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,45 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at