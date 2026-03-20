Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der NASDAQ Composite zeigte sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Zum Handelsschluss gab der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,01 Prozent auf 21 647,61 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,459 Prozent auf 21 989,33 Punkte an der Kurstafel, nach 22 090,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 21 997,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 522,75 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,10 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 20.02.2026, bei 22 886,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 307,62 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 691,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 6,83 Prozent nach. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 21 522,75 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Donegal Group B (+ 17,41 Prozent auf 17,87 USD), Dorel Industries (+ 4,14 Prozent auf 1,20 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 2,79 Prozent auf 5,16 USD), Exponent (+ 2,47 Prozent auf 66,76 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 2,21 Prozent auf 7,87 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Geospace Technologies (-9,85 Prozent auf 10,85 USD), Cogent Communications (-9,84 Prozent auf 18,05 USD), Ultra Clean (-7,92 Prozent auf 57,67 USD), InterDigital (-7,63 Prozent auf 325,69 USD) und Nissan Motor (-7,12 Prozent auf 2,16 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Comcast-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 119 204 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,750 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 11,81 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at