Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer

Der NASDAQ Composite gibt sich am Dienstagnachmittag schwächer.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,77 Prozent tiefer bei 25 985,22 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,176 Prozent auf 26 140,23 Punkte an der Kurstafel, nach 26 186,41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25 949,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 172,12 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26 729,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 683,94 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 22 348,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,83 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Cirrus Logic (+ 6,89 Prozent auf 124,36 USD), QUALCOMM (+ 5,05 Prozent auf 189,25 USD), CIENA (+ 4,02 Prozent auf 332,49 USD), Harmonic (+ 3,82 Prozent auf 11,68 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 3,70 Prozent auf 12,88 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-9,41 Prozent auf 7,03 USD), Ionis Pharmaceuticals (-7,97 Prozent auf 47,34 USD), SMC (-7,16 Prozent auf 420,75 USD), EZCORP (-5,70 Prozent auf 30,46 USD) und Donegal Group B (-5,66 Prozent auf 23,99 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 9 823 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at