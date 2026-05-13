Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,20 Prozent höher bei 26 402,34 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,228 Prozent stärker bei 26 147,65 Punkten, nach 26 088,20 Punkten am Vortag.

Bei 25 990,16 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 474,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 23 183,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 546,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 010,08 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 13,63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26 474,18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Methode Electronics (+ 48,18 Prozent auf 13,87 USD), inTest (+ 13,04 Prozent auf 18,81 USD), Corcept Therapeutics (+ 11,57 Prozent auf 57,08 USD), ON Semiconductor (+ 11,14 Prozent auf 115,71 USD) und Synaptics (+ 9,59 Prozent auf 131,06 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Myriad Genetics (-8,35 Prozent auf 3,73 USD), Century Casinos (-7,19 Prozent auf 1,29 USD), Dorel Industries (-6,96 Prozent auf 1,07 USD), Manhattan Associates (-6,88 Prozent auf 125,56 USD) und Geospace Technologies (-6,35 Prozent auf 7,97 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36 254 357 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at