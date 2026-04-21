Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Dienstag sank der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0,59 Prozent auf 24 259,96 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 24 465,34 Punkte an der Kurstafel, nach 24 404,39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 24 199,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 537,58 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 21 647,61 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 21.01.2026, den Stand von 23 224,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 870,90 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,41 Prozent aufwärts. Bei 24 537,58 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Power Integrations (+ 8,96 Prozent auf 67,37 USD), Patterson-UTI Energy (+ 8,09 Prozent auf 10,56 USD), Northern Trust (+ 8,02 Prozent auf 171,74 USD), Exelixis (+ 5,23 Prozent auf 45,89 USD) und Steel Dynamics (+ 5,19 Prozent auf 220,21 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-10,31 Prozent auf 4,00 USD), Pegasystems (-10,30 Prozent auf 39,29 USD), Elron Electronic Industries (-8,57 Prozent auf 1,60 USD), Americas Car-Mart (-7,16 Prozent auf 12,96 USD) und Microvision (-6,93 Prozent auf 0,65 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 298 562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,162 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,36 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at