Börse New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 23 593,10 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,138 Prozent höher bei 23 645,91 Punkten in den Handel, nach 23 613,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 665,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 567,85 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,608 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 26.11.2025, den Stand von 23 214,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 484,07 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 26.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20 020,36 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 22,37 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Comtech Telecommunications (+ 6,53 Prozent auf 4,73 USD), Lifetime Brands (+ 6,01 Prozent auf 4,06 USD), Dorel Industries (+ 5,56 Prozent auf 1,14 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 2,67 Prozent auf 11,52 USD) und US Global Investors (+ 2,49 Prozent auf 2,47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Nissan Motor (-4,60 Prozent auf 2,39 USD), Sangamo Therapeutics (-4,49 Prozent auf 0,43 USD), Volvo (B) (-4,17 Prozent auf 31,05 USD), inTest (-4,13 Prozent auf 7,20 USD) und Century Casinos (-3,45 Prozent auf 1,40 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 001 743 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,893 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Cogent Communications-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at