Zum Handelsende sank der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,49 Prozent auf 24 509,76 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,13 Prozent auf 24 853,35 Punkte an der Kurstafel, nach 25 136,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 882,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 460,28 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 26 140,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 26 729,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 22 900,59 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,48 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Modine Manufacturing (+ 23,04 Prozent auf 130,55 USD), Nortech Systems (+ 12,99 Prozent auf 12,18 USD), USANA Health Sciences (+ 6,36 Prozent auf 13,54 USD), Powell Industries (+ 5,94 Prozent auf 151,20 USD) und SIGA Technologies (+ 4,01 Prozent auf 2,85 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Century Casinos (-35,19 Prozent auf 0,31 USD), 3D Systems (-14,55 Prozent auf 1,41 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-14,34 Prozent auf 2,15 USD), inTest (-13,01 Prozent auf 12,77 USD) und CIENA (-12,39 Prozent auf 257,56 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 72 621 758 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,17 zu Buche schlagen. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 21,90 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at