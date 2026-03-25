Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün

Schlussendlich stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,77 Prozent auf 21 929,83 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 1,12 Prozent stärker bei 22 006,43 Punkten, nach 21 761,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 21 865,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 093,18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,300 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Wert von 23 152,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 613,31 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Stand von 18 271,86 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,62 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 522,75 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Corcept Therapeutics (+ 19,66 Prozent auf 40,47 USD), JetBlue Airways (+ 13,37 Prozent auf 4,75 USD), Veeco Instruments (+ 7,47 Prozent auf 36,96 USD), Intel (+ 7,08 Prozent auf 47,18 USD) und Astro-Med (+ 7,07 Prozent auf 8,94 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Elron Electronic Industries (-17,86 Prozent auf 1,44 USD), NETGEAR (-8,46 Prozent auf 22,39 USD), Nissan Motor (-7,83 Prozent auf 2,12 USD), Lifetime Brands (-6,99 Prozent auf 4,79 USD) und World Acceptance (-5,90 Prozent auf 127,52 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 676 580 Aktien gehandelt. Mit 3,671 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,96 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at