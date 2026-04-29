Börse New York: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Mittwochshandels

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 24 673,24 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,232 Prozent tiefer bei 24 606,53 Punkten in den Handel, nach 24 663,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24 532,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 724,11 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,510 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 20 948,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 23 685,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 461,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,19 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 899,37 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Intel (+ 12,10 Prozent auf 94,75 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 11,89 Prozent auf 35,38 USD), Ceva (+ 10,14 Prozent auf 27,36 USD), Starbucks (+ 8,45 Prozent auf 105,50 USD) und Visa (+ 8,26 Prozent auf 334,86 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Sangamo Therapeutics (-33,93 Prozent auf 0,13 USD), Anika Therapeutics (-18,81 Prozent auf 12,39 USD), Ultra Clean (-7,97 Prozent auf 72,01 USD), Lifetime Brands (-7,88 Prozent auf 6,66 USD) und Commercial Vehicle Group (-7,03 Prozent auf 3,97 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 41 497 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,498 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,07 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at