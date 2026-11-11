Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Mittag Gewinne

Das macht der NASDAQ Composite am Mittag.

Um 17:58 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,03 Prozent auf 25 574,02 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 1,53 Prozent auf 25 448,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25 065,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25 326,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 574,02 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 3,21 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 27 366,17 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 26 445,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 468,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,06 Prozent aufwärts. 27 722,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 23,05 Prozent auf 48,37 USD), FormFactor (+ 13,32 Prozent auf 97,04 USD), Amkor Technology (+ 12,36 Prozent auf 38,73 USD), TTM Technologies (+ 12,16 Prozent auf 81,01 USD) und CIENA (+ 10,92 Prozent auf 301,80 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-9,29 Prozent auf 24,81 USD), PetMed Express (-7,44 Prozent auf 1,12 USD), Nissan Motor (-5,59 Prozent auf 1,78 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,13 Prozent auf 2,59 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3,12 Prozent auf 3,42 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 29 231 591 Aktien gehandelt. Mit 4,569 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at