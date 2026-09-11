Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Index-Performance im Blick
|
11.09.2026 18:01:27
Börse New York: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,19 Prozent fester bei 26 392,25 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,796 Prozent auf 26 289,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 081,72 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26 431,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 283,11 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,514 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 26 445,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 809,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 043,07 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,59 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 23,27 Prozent auf 1,96 USD), Modine Manufacturing (+ 7,11 Prozent auf 192,00 USD), Cogent Communications (+ 6,38) Prozent auf 9,67 USD), Power Integrations (+ 6,30 Prozent auf 52,82 USD) und NetApp (+ 6,22 Prozent auf 195,02 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nissan Motor (-7,00 Prozent auf 1,86 USD), Werner Enterprises (-5,03 Prozent auf 36,65 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,01 Prozent auf 4,31 USD), TransAct Technologies (-3,59 Prozent auf 5,10 USD) und AmeriServ Financial (-3,03 Prozent auf 4,80 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 978 836 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,643 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|1,90
|19,50%
|AmeriServ Financial Inc.
|4,89
|-1,21%
|Cogent Communications Holdings Inc
|9,33
|2,64%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,00
|0,63%
|Deckers Outdoor Corp.
|70,04
|1,89%
|Modine Manufacturing Co.
|155,90
|0,87%
|Net 1 Ueps Technologies Inc.
|3,66
|-4,19%
|NetApp Inc.
|160,36
|1,25%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,74
|4,30%
|NVIDIA Corp.
|188,46
|0,16%
|Power Integrations Inc.
|44,89
|5,43%
|SIGA Technologies Inc.
|3,03
|0,33%
|SpaceX
|130,10
|2,33%
|TransAct Technologies Inc.
|5,16
|-2,46%
|Werner Enterprises Inc.
|32,00
|-3,61%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 333,04
|0,96%
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