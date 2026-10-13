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NASDAQ Composite im Blick 13.10.2026 22:33:48

Börse New York: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Dienstagshandels

Börse New York: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Dienstagshandels

Heute hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 27 204,38 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,393 Prozent schwächer bei 27 138,73 Punkten, nach 27 245,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 27 277,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 116,08 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 26 333,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 873,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 694,61 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,08 Prozent nach oben. 27 722,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 11,41 Prozent auf 1,47 USD), Dorel Industries (+ 7,89 Prozent auf 1,01 USD), SMC (+ 5,97 Prozent auf 467,06 USD), Donegal Group B (+ 5,53 Prozent auf 18,33 USD) und Infosys (+ 5,26 Prozent auf 11,40 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen PDF Solutions (-9,62 Prozent auf 47,62 USD), JetBlue Airways (-7,46 Prozent auf 3,35 USD), Applied Materials (-6,69 Prozent auf 464,24 USD), Taylor Devices (-6,01 Prozent auf 56,33 USD) und ADTRAN (-4,43 Prozent auf 6,13 EUR).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 317 767 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,99 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

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Donegal Group Inc. (B) 18,33 5,53% Donegal Group Inc. (B)
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Infosys Ltd. (spons. ADRs) 10,15 5,07% Infosys Ltd. (spons. ADRs)
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SMC Corp. 409,00 0,25% SMC Corp.
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