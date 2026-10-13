Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|NASDAQ Composite im Blick
|
13.10.2026 22:33:48
Börse New York: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Dienstagshandels
Am Dienstag beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 27 204,38 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,393 Prozent schwächer bei 27 138,73 Punkten, nach 27 245,90 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 27 277,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 116,08 Punkten lag.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 26 333,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 873,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 694,61 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,08 Prozent nach oben. 27 722,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 11,41 Prozent auf 1,47 USD), Dorel Industries (+ 7,89 Prozent auf 1,01 USD), SMC (+ 5,97 Prozent auf 467,06 USD), Donegal Group B (+ 5,53 Prozent auf 18,33 USD) und Infosys (+ 5,26 Prozent auf 11,40 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen PDF Solutions (-9,62 Prozent auf 47,62 USD), JetBlue Airways (-7,46 Prozent auf 3,35 USD), Applied Materials (-6,69 Prozent auf 464,24 USD), Taylor Devices (-6,01 Prozent auf 56,33 USD) und ADTRAN (-4,43 Prozent auf 6,13 EUR).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 317 767 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel
Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,99 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Paychex Inc.
|
13.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse New York in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Paychex Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ADTRAN Holdings Inc
|6,16
|-1,71%
|America's Car-Mart Inc.
|1,47
|11,41%
|Applied Materials Inc.
|413,25
|-7,41%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,15
|0,62%
|Donegal Group Inc. (B)
|18,33
|5,53%
|Dorel Industries Inc.
|0,88
|15,89%
|Infosys Ltd. (spons. ADRs)
|10,15
|5,07%
|JetBlue Airways Corp.
|2,98
|-8,17%
|NVIDIA Corp.
|203,80
|0,30%
|Paychex Inc.
|94,88
|1,26%
|PDF Solutions Inc.
|45,00
|-4,66%
|SIGA Technologies Inc.
|3,08
|-2,53%
|SMC Corp.
|409,00
|0,25%
|Taylor Devices Inc.
|56,33
|-6,01%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27 204,38
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.