Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,50 Prozent leichter bei 22 720,90 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,331 Prozent auf 23 142,87 Punkte an der Kurstafel, nach 23 066,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 22 631,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 161,60 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 1,01 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 23 733,90 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, bei 23 406,46 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 19 649,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 2,22 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 461,14 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cognex (+ 35,63 Prozent auf 58,36 USD), Zebra Technologies (+ 11,51 Prozent auf 281,55 USD), Akamai (+ 9,17 Prozent auf 103,49 USD), Pegasystems (+ 3,66 Prozent auf 39,32 USD) und SMC (+ 3,05 Prozent auf 459,39 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Landstar System (-17,12 Prozent auf 134,88 USD), Expeditors International of Washington (-13,71 Prozent auf 139,69 USD), Dorel Industries (-9,09 Prozent auf 1,20 USD), Infosys (-9,04 Prozent auf 14,34 USD) und Neurocrine Biosciences (-9,02 Prozent auf 125,04 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 25 037 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,859 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,36 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at