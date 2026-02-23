Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter

Das macht der NASDAQ Composite am Montag.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,22 Prozent leichter bei 22 605,82 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,197 Prozent tiefer bei 22 840,97 Punkten, nach 22 886,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 893,22 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 547,12 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 23.01.2026, einen Stand von 23 501,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 22 273,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 19 524,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,71 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 256,76 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Akamai (+ 3,91 Prozent auf 97,85 USD), Elbit Systems (+ 2,63 Prozent auf 743,81 USD), Gladstone Commercial (+ 2,23 Prozent auf 12,83 USD), US Global Investors (+ 1,99 Prozent auf 3,33 USD) und Corcept Therapeutics (+ 1,81 Prozent auf 35,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-9,78 Prozent auf 20,29 USD), Manhattan Associates (-9,45 Prozent auf 130,64 USD), Trend Micro (-9,37 Prozent auf 36,19 USD), American Eagle Outfitters (-9,18 Prozent auf 22,94 USD) und Steven Madden (-8,95 Prozent auf 36,32 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 175 452 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,923 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at