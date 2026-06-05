Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter

Der NASDAQ Composite gibt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 2,30 Prozent tiefer bei 26 212,88 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1,10 Prozent tiefer bei 26 536,59 Punkten, nach 26 830,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 572,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 162,92 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 2,74 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 326,13 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 748,99 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19 298,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,81 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Amgen (+ 2,58 Prozent auf 354,53 USD), AngioDynamics (+ 2,58 Prozent auf 12,34 USD), Donegal Group A (+ 2,45 Prozent auf 17,13 USD), Safety Insurance Group (+ 2,37 Prozent auf 69,96 USD) und DexCom (+ 2,20 Prozent auf 74,19 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Ballard Power (-17,30 Prozent auf 5,02 USD), inTest (-10,49 Prozent auf 15,36 USD), Innodata (-10,19 Prozent auf 109,12 USD), Geospace Technologies (-9,90 Prozent auf 7,92 USD) und Rambus (-9,88 Prozent auf 152,62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 093 731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at