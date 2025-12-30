Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ Composite derzeit.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,07 Prozent auf 23 458,68 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,037 Prozent auf 23 465,67 Punkte an der Kurstafel, nach 23 474,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 521,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 426,78 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 23 365,69 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, einen Stand von 22 660,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 486,78 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,67 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 10,01 Prozent auf 16,05 USD), Dorel Industries (+ 7,54 Prozent auf 1,12 USD), Nissan Motor (+ 5,24 Prozent auf 2,59 USD), Baiducom (+ 5,09 Prozent auf 133,26 USD) und TransAct Technologies (+ 4,74 Prozent auf 3,98 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Flushing Financial (-9,06 Prozent auf 15,36 USD), Corcept Therapeutics (-5,85 Prozent auf 75,15 USD), PetMed Express (-3,24 Prozent auf 3,28 USD), Neogen (-2,84 Prozent auf 7,02 USD) und Taylor Devices (-2,58 Prozent auf 60,04 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 893 179 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,934 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,34 zu Buche schlagen. Im Index weist die Cogent Communications-Aktie mit 13,92 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at