Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2,15 Prozent tiefer bei 20 948,36 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,565 Prozent auf 21 287,19 Punkte an der Kurstafel, nach 21 408,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21 293,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 909,93 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 4,76 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 27.02.2026, den Wert von 22 668,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23 593,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 804,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 9,84 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 909,93 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nortech Systems (+ 19,49 Prozent auf 11,83 USD), Methanex (+ 9,69 Prozent auf 65,22 USD), SIGA Technologies (+ 6,85 Prozent auf 5,30 USD), Lifetime Brands (+ 5,34 Prozent auf 4,93 USD) und Astro-Med (+ 4,97 Prozent auf 9,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil US Global Investors (-10,53 Prozent auf 2,55 USD), Innodata (-9,46 Prozent auf 37,12 USD), Geron (-9,09 Prozent auf 1,40 USD), Comtech Telecommunications (-7,74 Prozent auf 3,10 USD) und Myriad Genetics (-7,36 Prozent auf 4,28 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 515 732 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,612 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,10 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at