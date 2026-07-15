Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwochmorgen an seine positive Performance an.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,48 Prozent stärker bei 26 231,23 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,591 Prozent stärker bei 26 261,18 Punkten, nach 26 107,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 313,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 177,52 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,548 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 683,94 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 15.04.2026, mit 24 016,02 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Stand von 20 677,80 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,89 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AngioDynamics (+ 9,54 Prozent auf 14,24 USD), Nexstar Media Group (+ 6,80 Prozent auf 187,50 USD), Cintas (+ 6,07 Prozent auf 195,51 USD), Cogent Communications (+ 4,00 Prozent auf 12,74 USD) und Lifecore Biomedical (+ 3,90 Prozent auf 4,79 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-13,19 Prozent auf 23,44 USD), Americas Car-Mart (-5,84 Prozent auf 4,03 USD), Pool (-4,90 Prozent auf 199,78 USD), Nissan Motor (-4,65 Prozent auf 2,05 USD) und Peoples Bancorp of North Carolina (-4,10 Prozent auf 40,25 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2 826 539 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,306 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at