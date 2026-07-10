Börse New York: NASDAQ Composite zum Start auf grünem Terrain

Der NASDAQ Composite setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,04 Prozent fester bei 26 217,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,120 Prozent schwächer bei 26 175,54 Punkten in den Handel, nach 26 206,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 258,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 147,38 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,837 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 10.06.2026, mit 25 169,50 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 22 902,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20 630,66 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,83 Prozent nach oben. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit WD-40 (+ 21,77 Prozent auf 291,54 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,74 Prozent auf 98,34 USD), Resources Connection (+ 3,62 Prozent auf 4,86 USD), Cogent Communications (+ 2,93 Prozent auf 13,01 USD) und Nice Systems (+ 2,85 Prozent auf 100,65 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-17,08 Prozent auf 20,63 USD), Nortech Systems (-10,06 Prozent auf 13,06 USD), inTest (-7,63 Prozent auf 13,80 USD), Ionis Pharmaceuticals (-6,91 Prozent auf 59,83 USD) und AXT (-5,72 Prozent auf 58,97 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 657 259 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,318 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,14 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at