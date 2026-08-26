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NASDAQ Composite-Performance im Fokus 26.08.2026 16:01:31

Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich

Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich

Am Morgen geht es für den NASDAQ Composite erneut nach oben.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,07 Prozent höher bei 26 169,88 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,198 Prozent schwächer bei 26 099,58 Punkten, nach 26 151,30 Punkten am Vortag.

Bei 26 071,20 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 174,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,401 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24 975,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 656,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 544,27 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell TTM Technologies (+ 10,29 Prozent auf 123,86 USD), Photronics (+ 6,58 Prozent auf 31,25 USD), Amtech Systems (+ 6,39 Prozent auf 15,16 USD), American Eagle Outfitters (+ 4,12 Prozent auf 17,42 USD) und Neogen (+ 4,04 Prozent auf 12,11 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-4,18 Prozent auf 22,69 USD), Nortech Systems (-3,61 Prozent auf 11,75 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-3,30 Prozent auf 29,56 USD), Geron (-2,58 Prozent auf 1,51 USD) und Intuit (-2,35 Prozent auf 349,05 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 015 543 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,325 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

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