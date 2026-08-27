Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite-Performance 27.08.2026 16:02:21

Börse New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen

Börse New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen

Anleger in New York schicken den NASDAQ Composite aktuell erneut ins Plus.

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr 0,89 Prozent auf 26 362,44 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,868 Prozent auf 26 356,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26 130,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 273,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 434,95 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24 932,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26 674,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 590,14 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,46 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Salesforce (+ 18,44 Prozent auf 243,53 USD), NVIDIA (+ 7,02 Prozent auf 224,37 USD), Amkor Technology (+ 6,63 Prozent auf 51,61 USD), Synopsys (+ 6,39 Prozent auf 436,21 USD) und BlackBerry (+ 6,29 Prozent auf 8,28 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-7,67 Prozent auf 22,75 USD), Logitech (-3,20 Prozent auf 96,98 USD), inTest (-2,89 Prozent auf 11,08 USD), Gentex (-2,62 Prozent auf 23,25 USD) und SIGA Technologies (-2,44 Prozent auf 3,00 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 644 666 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Donegal Group Inc. (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Agilysys Inc. 97,00 -1,02% Agilysys Inc.
Amkor Technology Inc. 44,09 6,70% Amkor Technology Inc.
BlackBerry Ltd 7,40 10,79% BlackBerry Ltd
Consumer Portfolio Services Inc. 8,00 1,91% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 23,65 -4,02% Donegal Group Inc. (B)
Gentex Corp. 19,73 -3,36% Gentex Corp.
inTest Corp. 9,95 2,05% inTest Corp.
Logitech S.A. 84,08 -2,21% Logitech S.A.
NVIDIA Corp. 195,66 8,65% NVIDIA Corp.
Salesforce 218,15 23,35% Salesforce
SIGA Technologies Inc. 3,06 -0,33% SIGA Technologies Inc.
Synopsys Inc. 397,00 13,11% Synopsys Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 541,35 1,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:25 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen