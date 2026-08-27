Börse New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen

Anleger in New York schicken den NASDAQ Composite aktuell erneut ins Plus.

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr 0,89 Prozent auf 26 362,44 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,868 Prozent auf 26 356,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26 130,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 273,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 434,95 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24 932,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26 674,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 590,14 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,46 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Salesforce (+ 18,44 Prozent auf 243,53 USD), NVIDIA (+ 7,02 Prozent auf 224,37 USD), Amkor Technology (+ 6,63 Prozent auf 51,61 USD), Synopsys (+ 6,39 Prozent auf 436,21 USD) und BlackBerry (+ 6,29 Prozent auf 8,28 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-7,67 Prozent auf 22,75 USD), Logitech (-3,20 Prozent auf 96,98 USD), inTest (-2,89 Prozent auf 11,08 USD), Gentex (-2,62 Prozent auf 23,25 USD) und SIGA Technologies (-2,44 Prozent auf 3,00 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 644 666 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at