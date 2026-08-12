Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|S&P 500 im Fokus
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12.08.2026 20:04:21
Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich
Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,30 Prozent fester bei 7 751,34 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,733 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,512 Prozent auf 7 767,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 728,20 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 766,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 737,95 Zählern.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0,005 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 7 575,39 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 7 400,96 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 6 445,76 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,02 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Super Micro Computer (+ 17,88 Prozent auf 37,25 USD), Lumentum (+ 16,10 Prozent auf 952,71 USD), Cerebras Systems (+ 12,55 Prozent auf 264,23 USD), Coherent (+ 9,62 Prozent auf 360,18 USD) und Sandisk (+ 8,30 Prozent auf 1 376,50 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Texas Pacific Land (-6,84 Prozent auf 340,00 USD), Charter A (-4,69 Prozent auf 150,29 USD), Tapestry (-4,52 Prozent auf 153,28 USD), Uber (-4,25 Prozent auf 75,20 USD) und Gap (-3,94 Prozent auf 20,14 USD).
Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im S&P 500 weist die Super Micro Computer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 093 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,564 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,98 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|128,90
|-1,20%
|Coherent Corp.
|293,50
|-1,51%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Gap Inc.
|17,58
|0,31%
|J. M. Smucker Co.
|102,70
|-0,44%
|Lumentum Holdings Inc
|793,40
|-1,26%
|NVIDIA Corp.
|194,42
|0,25%
|Sandisk Corp
|1 160,00
|0,00%
|Super Micro Computer Inc
|32,24
|-0,98%
|Tapestry
|133,00
|-4,59%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|297,00
|-0,13%
|Uber
|65,61
|0,31%
|Western Union Company
|6,15
|-0,55%
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