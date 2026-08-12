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S&P 500 im Fokus 12.08.2026 20:04:21

Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich

Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich

Der S&P 500 entwickelt sich am Mittwochnachmittag positiv.

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,30 Prozent fester bei 7 751,34 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,733 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,512 Prozent auf 7 767,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 728,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 766,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 737,95 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0,005 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 7 575,39 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 7 400,96 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 6 445,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,02 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Super Micro Computer (+ 17,88 Prozent auf 37,25 USD), Lumentum (+ 16,10 Prozent auf 952,71 USD), Cerebras Systems (+ 12,55 Prozent auf 264,23 USD), Coherent (+ 9,62 Prozent auf 360,18 USD) und Sandisk (+ 8,30 Prozent auf 1 376,50 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Texas Pacific Land (-6,84 Prozent auf 340,00 USD), Charter A (-4,69 Prozent auf 150,29 USD), Tapestry (-4,52 Prozent auf 153,28 USD), Uber (-4,25 Prozent auf 75,20 USD) und Gap (-3,94 Prozent auf 20,14 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die Super Micro Computer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 093 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,564 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,98 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Charter Inc (A) (Charter Communications) 128,90 -1,20% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coherent Corp. 293,50 -1,51% Coherent Corp.
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Gap Inc. 17,58 0,31% Gap Inc.
J. M. Smucker Co. 102,70 -0,44% J. M. Smucker Co.
Lumentum Holdings Inc 793,40 -1,26% Lumentum Holdings Inc
NVIDIA Corp. 194,42 0,25% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 160,00 0,00% Sandisk Corp
Super Micro Computer Inc 32,24 -0,98% Super Micro Computer Inc
Tapestry 133,00 -4,59% Tapestry
Texas Pacific Land Corp Registered Shs 297,00 -0,13% Texas Pacific Land Corp Registered Shs
Uber 65,61 0,31% Uber
Western Union Company 6,15 -0,55% Western Union Company

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S&P 500 7 748,50 0,26%

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