Schlussendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 2,02 Prozent leichter bei 7 175,83 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,871 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,931 Prozent auf 7 391,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 323,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 173,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 415,64 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 4,50 Prozent nach. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 7 690,73 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 7 707,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der S&P 500 bei 6 642,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,63 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Palo Alto Networks (+ 6,42 Prozent auf 361,73 USD), Everpure A (+ 4,73 Prozent auf 105,50 USD), Western Digital (+ 2,98 Prozent auf 296,78 USD), Expeditors International of Washington (+ 2,26 Prozent auf 193,14 USD) und Intel (+ 1,92 Prozent auf 55,72 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Williams-Sonoma (-15,16 Prozent auf 220,66 USD), Twilio A (-8,75 Prozent auf 178,78 USD), Robert Half (-8,39 Prozent auf 37,45 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,72 Prozent auf 489,19 USD) und Cerebras Systems (-7,64 Prozent auf 86,96 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 71 997 288 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 4,660 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 14,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at