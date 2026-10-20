MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
|S&P 500 aktuell
|
20.10.2026 18:01:22
Börse New York: S&P 500 bewegt sich mittags im Plus
Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,46 Prozent auf 7 725,93 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,699 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,124 Prozent schwächer bei 7 681,23 Punkten, nach 7 690,73 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 668,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 748,42 Punkten verzeichnete.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 650,50 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 443,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 735,13 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12,65 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Equifax (+ 11,63 Prozent auf 177,01 USD), Hasbro (+ 6,00 Prozent auf 104,40 USD), MSCI (+ 5,50 Prozent auf 594,47 USD), 3M (+ 5,25 Prozent auf 170,52 USD) und Northrop Grumman (+ 5,11 Prozent auf 536,76 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil General Motors (-6,49 Prozent auf 77,38 USD), Howmet Aerospace (-4,89 Prozent auf 209,28 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-4,41 Prozent auf 297,55 USD), Comfort Systems USA (-3,76 Prozent auf 1 408,99 USD) und Baxter International (-3,72 Prozent auf 24,06 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7 136 265 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|152,40
|5,25%
|Baxter International Inc.
|21,76
|-2,25%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 244,00
|-4,97%
|Equifax Inc.
|157,50
|11,58%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|GE Aerospace (ex General Electric)
|266,50
|-4,12%
|General Motors
|68,35
|-7,15%
|Hasbro Inc.
|97,30
|10,87%
|Howmet Aerospace
|188,05
|-4,30%
|MSCI
|526,80
|4,98%
|Northrop Grumman Corp.
|475,50
|4,55%
|NVIDIA Corp.
|192,72
|-0,67%
|Seagate Technology
|600,00
|2,04%
|Western Union Company
|5,50
|0,70%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 712,57
|0,28%
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