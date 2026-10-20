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S&P 500 aktuell 20.10.2026 18:01:22

Börse New York: S&P 500 bewegt sich mittags im Plus

Börse New York: S&P 500 bewegt sich mittags im Plus

Das macht der S&P 500 am Mittag.

Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,46 Prozent auf 7 725,93 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,699 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,124 Prozent schwächer bei 7 681,23 Punkten, nach 7 690,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 668,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 748,42 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 650,50 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 443,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 735,13 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12,65 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Equifax (+ 11,63 Prozent auf 177,01 USD), Hasbro (+ 6,00 Prozent auf 104,40 USD), MSCI (+ 5,50 Prozent auf 594,47 USD), 3M (+ 5,25 Prozent auf 170,52 USD) und Northrop Grumman (+ 5,11 Prozent auf 536,76 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil General Motors (-6,49 Prozent auf 77,38 USD), Howmet Aerospace (-4,89 Prozent auf 209,28 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-4,41 Prozent auf 297,55 USD), Comfort Systems USA (-3,76 Prozent auf 1 408,99 USD) und Baxter International (-3,72 Prozent auf 24,06 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7 136 265 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 152,40 5,25% 3M Co.
Baxter International Inc. 21,76 -2,25% Baxter International Inc.
Comfort Systems USA IncShs 1 244,00 -4,97% Comfort Systems USA IncShs
Equifax Inc. 157,50 11,58% Equifax Inc.
First Republic Bank 0,00 33,33% First Republic Bank
GE Aerospace (ex General Electric) 266,50 -4,12% GE Aerospace (ex General Electric)
General Motors 68,35 -7,15% General Motors
Hasbro Inc. 97,30 10,87% Hasbro Inc.
Howmet Aerospace 188,05 -4,30% Howmet Aerospace
MSCI 526,80 4,98% MSCI
Northrop Grumman Corp. 475,50 4,55% Northrop Grumman Corp.
NVIDIA Corp. 192,72 -0,67% NVIDIA Corp.
Seagate Technology 600,00 2,04% Seagate Technology
Western Union Company 5,50 0,70% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 712,57 0,28%

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