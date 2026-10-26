Börse New York: S&P 500 letztendlich in Grün

Der S&P 500 legte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,70 Prozent auf 7 676,77 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,118 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,298 Prozent auf 7 646,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7 623,68 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7 639,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 702,13 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 7 743,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 411,98 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 6 791,69 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,93 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Lumentum (+ 8,19 Prozent auf 818,10 USD), Comfort Systems USA (+ 7,18 Prozent auf 1 244,19 USD), Everpure A (+ 6,49 Prozent auf 131,33 USD), Coherent (+ 5,83 Prozent auf 221,50 USD) und Synopsys (+ 5,62 Prozent auf 454,33 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil DoorDash (-6,10 Prozent auf 168,44 USD), Charter A (-5,92 Prozent auf 102,18 USD), NVR (-4,28 Prozent auf 5 727,77 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR) und Reddit (-4,02 Prozent auf 138,45 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 27 486 165 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,537 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,41 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at