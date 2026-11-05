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S&P 500-Kursentwicklung 05.11.2026 22:34:42

Börse New York: S&P 500 letztendlich mit Kurseinbruch

Börse New York: S&P 500 letztendlich mit Kurseinbruch

Unter den Anlegern in New York machte sich schlussendlich Panik breit.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 4,36 Prozent tiefer bei 7 353,73 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 62,038 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,122 Prozent leichter bei 7 679,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 688,62 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 681,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 350,35 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 3,38 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 773,95 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 723,55 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 05.11.2025, mit 6 796,29 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,22 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit AppLovin (+ 31,04 Prozent auf 356,10 USD), Tapestry (+ 7,07 Prozent auf 134,17 USD), Verisk Analytics A (+ 6,88 Prozent auf 211,47 USD), Western Union Company (+ 6,53 Prozent auf 7,02 USD) und CF Industries (+ 6,17 Prozent auf 118,57 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Sandisk (-22,26 Prozent auf 806,43 USD), Lumentum (-18,68 Prozent auf 509,70 USD), Micron Technology (-17,46 Prozent auf 656,39 USD), Western Digital (-17,35 Prozent auf 267,63 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-17,26 Prozent auf 404,40 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 78 838 931 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,431 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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AppLovin Corp 346,85 9,80% AppLovin Corp
CF Industries Holdings Inc 106,85 1,38% CF Industries Holdings Inc
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Lumentum Holdings Inc 482,20 6,36% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 617,40 5,86% Micron Technology Inc.
News Corp (B) 25,80 0,00% News Corp (B)
NVIDIA Corp. 167,24 3,18% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 745,00 3,47% Sandisk Corp
Tapestry 119,50 -0,21% Tapestry
Verisk Analytics Inc (A) 183,00 -2,66% Verisk Analytics Inc (A)
Western Digital Corp. 236,30 -1,29% Western Digital Corp.
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