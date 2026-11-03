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S&P 500-Marktbericht 03.11.2026 18:00:48

Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester

Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,46 Prozent auf 7 576,36 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,450 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,112 Prozent höher bei 7 549,87 Punkten, nach 7 541,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 545,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 588,70 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 600,50 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Wert von 6 851,97 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,47 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Fiserv (+ 12,02 Prozent auf 58,17 USD), PerkinElmer (+ 11,54 Prozent auf 169,10 USD), Bloom Energy (+ 8,52 Prozent auf 212,97 USD), Coinbase (+ 7,81 Prozent auf 148,60 USD) und Monolithic Power Systems (+ 7,46 Prozent auf 1 336,70 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Gartner (-12,99 Prozent auf 204,70 USD), Zebra Technologies (-9,35 Prozent auf 327,37 USD), Sysco (-8,99 Prozent auf 74,39 USD), Ball (-5,85 Prozent auf 64,09 USD) und Archer Daniels Midland (-5,74 Prozent auf 71,42 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 084 240 Aktien gehandelt. Mit 4,491 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 14,51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Archer Daniels Midland Co. (ADM) 62,76 -0,66% Archer Daniels Midland Co. (ADM)
Ball Corp. 59,62 -0,43% Ball Corp.
Bloom Energy 170,00 -3,74% Bloom Energy
Coinbase 134,20 -0,45% Coinbase
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Fiserv Inc. 54,50 -1,62% Fiserv Inc.
Fox Corp B 53,50 -2,73% Fox Corp B
Gartner Inc. 182,80 -0,73% Gartner Inc.
Intel Corp. 50,25 -2,33% Intel Corp.
Monolithic Power Systems Inc. 1 090,00 -1,80% Monolithic Power Systems Inc.
PerkinElmer Inc. 140,90 -1,26% PerkinElmer Inc.
Sysco Corp. 67,82 -0,82% Sysco Corp.
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