S&P 500
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|S&P 500-Marktbericht
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03.11.2026 18:00:48
Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester
Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,46 Prozent auf 7 576,36 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,450 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,112 Prozent höher bei 7 549,87 Punkten, nach 7 541,40 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 545,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 588,70 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 600,50 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Wert von 6 851,97 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,47 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Fiserv (+ 12,02 Prozent auf 58,17 USD), PerkinElmer (+ 11,54 Prozent auf 169,10 USD), Bloom Energy (+ 8,52 Prozent auf 212,97 USD), Coinbase (+ 7,81 Prozent auf 148,60 USD) und Monolithic Power Systems (+ 7,46 Prozent auf 1 336,70 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Gartner (-12,99 Prozent auf 204,70 USD), Zebra Technologies (-9,35 Prozent auf 327,37 USD), Sysco (-8,99 Prozent auf 74,39 USD), Ball (-5,85 Prozent auf 64,09 USD) und Archer Daniels Midland (-5,74 Prozent auf 71,42 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 084 240 Aktien gehandelt. Mit 4,491 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 14,51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|310,05
|-0,43%
|Archer Daniels Midland Co. (ADM)
|62,76
|-0,66%
|Ball Corp.
|59,62
|-0,43%
|Bloom Energy
|170,00
|-3,74%
|Coinbase
|134,20
|-0,45%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Fiserv Inc.
|54,50
|-1,62%
|Fox Corp B
|53,50
|-2,73%
|Gartner Inc.
|182,80
|-0,73%
|Intel Corp.
|50,25
|-2,33%
|Monolithic Power Systems Inc.
|1 090,00
|-1,80%
|PerkinElmer Inc.
|140,90
|-1,26%
|Sysco Corp.
|67,82
|-0,82%
|Western Union Company
|5,94
|1,37%
|Zebra Technologies Corp.
|292,00
|-0,68%
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