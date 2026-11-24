S&P 500
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24.11.2026 22:34:42
Börse New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer
Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,50 Prozent schwächer bei 7 201,09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 58,608 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,991 Prozent auf 7 165,43 Punkte an der Kurstafel, nach 7 237,17 Punkten am Vortag.
Bei 7 138,93 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 223,95 Punkten den höchsten Stand markierte.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der S&P 500 bei 7 623,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 652,86 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 6 705,12 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,00 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Dollar Tree (+ 11,18 Prozent auf 154,65 USD), CoStar Group (+ 8,08 Prozent auf 32,64 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 7,57 Prozent auf 9,38 USD), Moderna (+ 7,21 Prozent auf 227,38 USD) und Charter A (+ 6,21 Prozent auf 135,87 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Analog Devices (-17,37 Prozent auf 312,95 USD), Hewlett Packard Enterprise (-16,31 Prozent auf 40,19 USD), Dell Technologies (-11,83 Prozent auf 295,28 USD), Texas Instruments (-11,25 Prozent auf 258,44 USD) und Sandisk (-11,13 Prozent auf 77,95 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 82 937 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,566 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|285,70
|-17,57%
|Apple Inc.
|322,65
|0,69%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|123,76
|5,80%
|Copart Inc.
|29,42
|1,50%
|CoStar Group Inc.
|29,73
|7,37%
|Dell Technologies
|269,30
|-12,68%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|8,53
|6,68%
|Dollar Tree Inc
|140,78
|10,64%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|36,43
|-17,20%
|Moderna Inc
|207,60
|6,72%
|NVIDIA Corp.
|141,32
|-6,72%
|Sandisk Corp
|71,00
|-10,69%
|Texas Instruments Inc. (TI)
|235,75
|-11,74%
|Western Union Company
|5,64
|-0,95%
Indizes in diesem Artikel
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|7 201,09
|-0,50%
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