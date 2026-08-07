Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|S&P 500-Performance im Blick
|
07.08.2026 16:01:11
Börse New York: S&P 500 steigt zum Handelsstart
Um 15:58 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,27 Prozent auf 7 731,11 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,720 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,266 Prozent auf 7 730,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 709,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 728,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 747,63 Zählern.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 3,02 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 503,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 337,11 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Wert von 6 340,00 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Coherent (+ 14,30 Prozent auf 382,00 USD), Airbnb (+ 13,89 Prozent auf 172,71 USD), Microchip Technology (+ 12,74) Prozent auf 83,83 USD), Lumentum (+ 10,25 Prozent auf 924,00 USD) und Corning (+ 8,03 Prozent auf 169,80 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil The Trade Desk A (-23,20 Prozent auf 13,57 USD), ResMed (-9,04 Prozent auf 203,07 USD), Under Armour (-7,66 Prozent auf 5,91 USD), Under Armour (-7,02 Prozent auf 5,83 USD) und DENTSPLY SIRONA (-5,69 Prozent auf 12,42 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die The Trade Desk A-Aktie. 8 870 225 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Under Armour Inc.
|
07.08.26
|Börse New York: S&P 500 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Under Armour veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Under Armour Inc.
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|154,02
|17,18%
|Coherent Corp.
|325,20
|12,22%
|Corning Inc.
|143,08
|4,79%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|11,41
|-0,22%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|Lumentum Holdings Inc
|766,60
|10,83%
|Microchip Technology Inc.
|72,96
|12,14%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|Qorvo Inc
|85,16
|3,00%
|ResMed Inc.
|181,85
|-5,87%
|The Trade Desk Inc (A)
|11,91
|-22,11%
|Under Armour Inc When Issued
|5,12
|-6,40%
|Under Armour Inc.
|5,25
|-6,42%
|Western Union Company
|6,12
|-1,00%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 757,64
|0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.