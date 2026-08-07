Under Armour Aktie

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WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

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S&P 500-Performance im Blick 07.08.2026 16:01:11

Börse New York: S&P 500 steigt zum Handelsstart

Börse New York: S&P 500 steigt zum Handelsstart

Der S&P 500 hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 15:58 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,27 Prozent auf 7 731,11 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,720 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,266 Prozent auf 7 730,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 709,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 728,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 747,63 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 3,02 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 503,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 337,11 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Wert von 6 340,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Coherent (+ 14,30 Prozent auf 382,00 USD), Airbnb (+ 13,89 Prozent auf 172,71 USD), Microchip Technology (+ 12,74) Prozent auf 83,83 USD), Lumentum (+ 10,25 Prozent auf 924,00 USD) und Corning (+ 8,03 Prozent auf 169,80 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil The Trade Desk A (-23,20 Prozent auf 13,57 USD), ResMed (-9,04 Prozent auf 203,07 USD), Under Armour (-7,66 Prozent auf 5,91 USD), Under Armour (-7,02 Prozent auf 5,83 USD) und DENTSPLY SIRONA (-5,69 Prozent auf 12,42 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die The Trade Desk A-Aktie. 8 870 225 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbnb 154,02 17,18% Airbnb
Coherent Corp. 325,20 12,22% Coherent Corp.
Corning Inc. 143,08 4,79% Corning Inc.
DENTSPLY SIRONA Inc 11,41 -0,22% DENTSPLY SIRONA Inc
First Republic Bank 0,00 33,33% First Republic Bank
Lumentum Holdings Inc 766,60 10,83% Lumentum Holdings Inc
Microchip Technology Inc. 72,96 12,14% Microchip Technology Inc.
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Qorvo Inc 85,16 3,00% Qorvo Inc
ResMed Inc. 181,85 -5,87% ResMed Inc.
The Trade Desk Inc (A) 11,91 -22,11% The Trade Desk Inc (A)
Under Armour Inc When Issued 5,12 -6,40% Under Armour Inc When Issued
Under Armour Inc. 5,25 -6,42% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,12 -1,00% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 757,64 0,62%

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