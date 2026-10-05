Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Kursentwicklung im Fokus
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05.10.2026 16:01:38
Börse New York: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Gewinne
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 7 733,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 64,019 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,075 Prozent höher bei 7 728,55 Punkten in den Montagshandel, nach 7 722,72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 727,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 739,11 Punkten verzeichnete.
S&P 500 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 718,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 483,24 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 6 715,79 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12,76 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell PTC (+ 35,08 Prozent auf 194,55 USD), Cerebras Systems (+ 8,94 Prozent auf 181,31 USD), Bath Body Works (+ 6,29 Prozent auf 17,07 USD), Autodesk (+ 6,14 Prozent auf 225,02 USD) und Western Digital (+ 5,28 Prozent auf 437,22 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen CH Robinson Worldwide (-8,62 Prozent auf 144,13 USD), Chipotle Mexican Grill (-3,89 Prozent auf 31,10 USD), Lennar (-3,67 Prozent auf 76,88 USD), Corning (-3,08 Prozent auf 159,13 USD) und JB Hunt Transportation Services (-2,83 Prozent auf 227,58 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 474 081 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5,044 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Cerebras Systems Inc
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|J.B. Hunt Transportation Services Inc.
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