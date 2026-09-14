Börse New York: S&P 500 verliert

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,32 Prozent leichter bei 7 632,18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,596 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,676 Prozent leichter bei 7 605,20 Punkten, nach 7 656,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 7 592,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 634,32 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 14.08.2026, den Wert von 7 785,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 431,46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 6 584,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,28 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 12,50 Prozent auf 371,99 USD), Fortinet (+ 8,38 Prozent auf 169,15 USD), Coinbase (+ 7,50 Prozent auf 188,41 USD), ServiceNow (+ 6,69 Prozent auf 141,39 USD) und Autodesk (+ 6,61 Prozent auf 226,43 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Corning (-11,11 Prozent auf 147,91 USD), Teradyne (-10,72 Prozent auf 339,01 USD), Coherent (-9,55 Prozent auf 276,22 USD), Hewlett Packard Enterprise (-9,34 Prozent auf 56,29 USD) und Skyworks Solutions (-8,83 Prozent auf 80,55 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 591 546 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,553 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at