Everpur a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
|NYSE-Handel im Fokus
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14.10.2026 18:01:38
Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer
Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0,91 Prozent leichter bei 7 734,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 65,095 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 771,78 Zählern und damit 0,431 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 805,45 Punkte).
Bei 7 789,15 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 729,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1,01 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, notierte der S&P 500 bei 7 619,98 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 7 543,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6 644,31 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Eli Lilly (+ 3,98 Prozent auf 1 212,88 USD), UnitedHealth (+ 3,71 Prozent auf 391,76 USD), AbbVie (+ 3,34 Prozent auf 283,51 USD), Perrigo Company (+ 3,32 Prozent auf 15,88 USD) und Merck (+ 3,13 Prozent auf 146,42 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Dell Technologies (-10,32 Prozent auf 513,39 USD), Flex (-8,29 Prozent auf 101,69 USD), Akamai (-7,76 Prozent auf 92,18 USD), Oracle (-7,09 Prozent auf 133,05 USD) und Everpure A (-7,08 Prozent auf 145,85 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 877 440 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,866 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AbbVie Inc
|252,00
|-0,16%
|Akamai Inc.
|81,84
|-0,22%
|Dell Technologies
|431,00
|3,54%
|Eli Lilly
|1 115,40
|-0,18%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|118,65
|0,59%
|First Republic Bank
|0,00
|-57,14%
|Flex Ltd Registered Shs
|87,22
|0,13%
|Medtronic PLC
|84,98
|-0,54%
|Merck Co.
|129,20
|-0,83%
|NVIDIA Corp.
|195,06
|0,65%
|Oracle Corp.
|120,10
|0,00%
|Perrigo Company PLC
|14,58
|-0,92%
|UnitedHealth Inc.
|362,00
|-0,28%
|Western Union Company
|5,51
|-0,58%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 744,06
|0,33%
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