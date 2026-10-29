Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag bewegt sich der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,44 Prozent schwächer bei 7 710,07 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 64,332 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,433 Prozent leichter bei 7 710,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 743,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 695,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 726,78 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,921 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Stand von 7 670,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 316,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, stand der S&P 500 bei 6 890,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,42 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Carvana (+ 15,53 Prozent auf 68,22 USD), Textron (+ 12,64 Prozent auf 88,22 USD), Norwegian Cruise Line (+ 12,33 Prozent auf 18,04 USD), NortonLifeLock (+ 12,03 Prozent auf 27,28 USD) und Huntington Ingalls Industries (+ 9,61 Prozent auf 306,10 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil ServiceNow (-24,50 Prozent auf 113,35 USD), Fortinet (-22,19 Prozent auf 135,46 USD), Marvell Technology (-12,69 Prozent auf 219,71 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,27 Prozent auf 285,04 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,03 Prozent auf 283,17 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 14 647 915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at