Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,71 Prozent auf 48 555,82 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,392 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 48 794,42 Zählern und damit 0,226 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (48 904,78 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 47 626,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 600,56 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 49 240,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der Dow Jones 47 882,90 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der Dow Jones mit 43 191,24 Punkten berechnet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,358 Prozent zu. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 626,85 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2,61 Prozent auf 197,99 USD), IBM (+ 2,27 Prozent auf 244,80 USD), Verizon (+ 1,78 Prozent auf 50,87 USD), Microsoft (+ 1,67 Prozent auf 405,19 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,19 Prozent auf 301,10 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-4,06 Prozent auf 721,77 USD), Boeing (-2,29 Prozent auf 224,49 USD), Amgen (-2,28 Prozent auf 376,89 USD), Nike (-2,27 Prozent auf 59,63 USD) und UnitedHealth (-2,10 Prozent auf 288,75 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 312 069 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,811 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

