Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,40 Prozent auf 50 375,11 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,506 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 50 434,65 Zählern und damit 0,287 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (50 579,70 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 50 370,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 50 785,68 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 49 230,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der Dow Jones 49 499,20 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der Dow Jones mit 41 603,07 Punkten berechnet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,12 Prozent zu. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 830,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3,01 Prozent auf 906,35 USD), Honeywell (+ 2,06 Prozent auf 232,63 USD), 3M (+ 0,98 Prozent auf 153,94 USD), Sherwin-Williams (+ 0,68 Prozent auf 311,17 USD) und Verizon (+ 0,55 Prozent auf 48,62 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Chevron (-2,84 Prozent auf 186,00 USD), UnitedHealth (-2,59 Prozent auf 378,41 USD), Cisco (-2,52 Prozent auf 117,37 USD), Walmart (-1,73 Prozent auf 118,19 USD) und IBM (-1,63 Prozent auf 249,71 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 361 656 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,478 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at