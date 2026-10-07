Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 31 092,75 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,796 Prozent tiefer bei 30 976,25 Punkten, nach 31 224,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 31 126,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 30 904,46 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,909 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, mit 29 544,16 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 173,02 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 24 840,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 23,35 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Sandisk (+ 3,04 Prozent auf 1 710,99 USD), Amgen (+ 2,86 Prozent auf 414,12 USD), Gilead Sciences (+ 2,52 Prozent auf 147,86 USD), Micron Technology (+ 2,48 Prozent auf 1 071,46 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,02 Prozent auf 412,94 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-5,79 Prozent auf 235,41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,59 Prozent auf 155,35 USD), Rocket Lab (-5,36 Prozent auf 71,04 USD), Teradyne (-5,34 Prozent auf 407,35 USD) und Microchip Technology (-5,29 Prozent auf 76,97 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 660 055 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,128 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at