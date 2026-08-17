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NASDAQ-Handel im Fokus 17.08.2026 20:04:16

Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Der NASDAQ Composite verliert derzeit an Boden.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,32 Prozent leichter bei 26 644,06 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,208 Prozent stärker bei 26 784,65 Punkten, nach 26 729,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 798,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 641,50 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 25 520,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 26 225,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 622,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,67 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 19,16 Prozent auf 97,28 USD), Nissan Motor (+ 7,06 Prozent auf 2,20 USD), CIENA (+ 5,99 Prozent auf 454,46 USD), Applied Materials (+ 5,94 Prozent auf 537,30 USD) und SpaceX (+ 5,74 Prozent auf 148,04 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-6,98 Prozent auf 22,40 USD), NETGEAR (-6,87 Prozent auf 22,49 USD), JetBlue Airways (-6,37 Prozent auf 5,29 USD), USANA Health Sciences (-5,46 Prozent auf 12,64 USD) und Align Technology (-5,12 Prozent auf 172,03 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16 576 245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,701 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

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