Börse New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,81 Prozent stärker bei 29 596,24 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,405 Prozent höher bei 29 476,29 Punkten, nach 29 357,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29 423,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 663,89 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, einen Stand von 26 937,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25 012,62 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Wert von 21 112,47 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,42 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 29 678,89 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell QUALCOMM (+ 12,13 Prozent auf 239,30 USD), Zoom Communications (+ 10,79 Prozent auf 107,19 USD), ON Semiconductor (+ 6,88 Prozent auf 117,16 USD), Ross Stores (+ 6,75 Prozent auf 231,85 USD) und Cadence Design Systems (+ 5,73 Prozent auf 379,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen PDD (-3,88 Prozent auf 94,00 USD), JDcom (-2,94 Prozent auf 30,55 USD), Charter A (-2,88 Prozent auf 144,61 USD), Costco Wholesale (-2,14 Prozent auf 1 028,01 USD) und Copart (-1,28 Prozent auf 33,96 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 287 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,659 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at