Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag

Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 1,09 Prozent stärker bei 7 634,50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,769 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 1,24 Prozent höher bei 7 645,73 Punkten in den Handel, nach 7 551,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7 646,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 611,81 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,303 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 745,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 420,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 600,35 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,31 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Generac (+ 19,39 Prozent auf 209,07 USD), Moderna (+ 9,66 Prozent auf 159,68 USD), Super Micro Computer (+ 9,43 Prozent auf 40,33 USD), Intel (+ 9,10 Prozent auf 110,25 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 8,29 Prozent auf 61,38 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil DENTSPLY SIRONA (-3,99 Prozent auf 9,74 USD), Reddit (-3,73 Prozent auf 151,72 USD), Copart (-3,67 Prozent auf 29,69 USD), Verisk Analytics A (-3,07 Prozent auf 176,17 USD) und T-Mobile US (-2,80 Prozent auf 171,32 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 859 976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,453 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 14,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at