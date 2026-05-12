Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|NASDAQ-Handel im Fokus
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12.05.2026 20:04:26
Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags
Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,66 Prozent leichter bei 28 834,09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,864 Prozent tiefer bei 29 067,36 Punkten in den Handel, nach 29 320,66 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 28 628,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 188,07 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 116,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 687,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20 868,15 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,39 Prozent aufwärts. Bei 29 372,43 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 4,10 Prozent auf 453,01 USD), Intuitive Surgical (+ 3,10 Prozent auf 433,08 USD), Netflix (+ 3,01 Prozent auf 88,03 USD), Gilead Sciences (+ 2,56 Prozent auf 136,94 USD) und DexCom (+ 2,34 Prozent auf 60,72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil QUALCOMM (-13,47 Prozent auf 205,54 USD), Intel (-10,02 Prozent auf 116,47 USD), Micron Technology (-7,86 Prozent auf 732,80 USD), Marvell Technology (-6,59 Prozent auf 159,58 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,47 Prozent auf 183,26 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20 838 810 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,450 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,59 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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