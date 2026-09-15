Börse New York: So steht der S&P 500 aktuell

Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0,49 Prozent schwächer bei 7 582,97 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 61,860 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,077 Prozent auf 7 614,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7 619,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7 617,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 572,69 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 785,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 554,29 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 615,28 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Skyworks Solutions (+ 10,08 Prozent auf 87,25 USD), PerkinElmer (+ 8,16 Prozent auf 138,98 USD), Qorvo (+ 7,08) Prozent auf 115,63 USD), Illumina (+ 5,10 Prozent auf 218,83 USD) und Quest Diagnostics (+ 4,51 Prozent auf 248,62 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Bath Body Works (-5,70 Prozent auf 16,89 USD), Chipotle Mexican Grill (-5,40 Prozent auf 35,03 USD), Coinbase (-5,34 Prozent auf 181,22 USD), Seagate Technology (-4,36 Prozent auf 770,46 USD) und Caseys General Stores (-4,26 Prozent auf 595,13 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 6 464 996 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,00 Prozent.

Redaktion finanzen.at