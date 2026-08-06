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Index-Bewegung 06.08.2026 18:01:54

Börse New York: So steht der S&P 500 am Mittag

Börse New York: So steht der S&P 500 am Mittag

Der S&P 500 verbucht heute Verluste.

Am Donnerstag steht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0,22 Prozent im Minus bei 7 706,52 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62,816 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 7 727,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 723,55 Punkten am Vortag.

Bei 7 742,85 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 704,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 2,69 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 537,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der S&P 500 7 365,12 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 6 345,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Albemarle (+ 8,10 Prozent auf 128,47 USD), Motorola Solutions (+ 6,82 Prozent auf 468,03 USD), Parker Hannifin (+ 6,35 Prozent auf 1 060,16 USD), Fox (+ 5,32 Prozent auf 61,80 USD) und Fox (+ 5,30 Prozent auf 54,97 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Honeywell Aerospace (-20,32 Prozent auf 162,27 USD), AppLovin (-19,75 Prozent auf 335,30 USD), Datadog A (-15,98 Prozent auf 237,92 USD), Western Digital (-9,72 Prozent auf 468,69 USD) und Host Hotels Resorts (-6,69 Prozent auf 23,45 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9 577 978 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,442 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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