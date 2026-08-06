Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|Index-Bewegung
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06.08.2026 18:01:54
Börse New York: So steht der S&P 500 am Mittag
Am Donnerstag steht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0,22 Prozent im Minus bei 7 706,52 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62,816 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 7 727,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 723,55 Punkten am Vortag.
Bei 7 742,85 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 704,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 2,69 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 537,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der S&P 500 7 365,12 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 6 345,06 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Albemarle (+ 8,10 Prozent auf 128,47 USD), Motorola Solutions (+ 6,82 Prozent auf 468,03 USD), Parker Hannifin (+ 6,35 Prozent auf 1 060,16 USD), Fox (+ 5,32 Prozent auf 61,80 USD) und Fox (+ 5,30 Prozent auf 54,97 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Honeywell Aerospace (-20,32 Prozent auf 162,27 USD), AppLovin (-19,75 Prozent auf 335,30 USD), Datadog A (-15,98 Prozent auf 237,92 USD), Western Digital (-9,72 Prozent auf 468,69 USD) und Host Hotels Resorts (-6,69 Prozent auf 23,45 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9 577 978 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,442 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
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|AppLovin Corp
|300,15
|3,09%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|203,50
|2,26%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|55,39
|3,24%
|Fox Corp B
|49,20
|2,50%
|Honeywell Aerospace
|144,22
|6,97%
|Host Hotels & Resorts Inc.
|20,06
|-7,24%
|Motorola Solutions Inc.
|404,40
|-1,51%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|Parker Hannifin Corp.
|929,00
|7,60%
|Qorvo Inc
|85,16
|3,00%
|Western Digital Corp.
|377,30
|-4,18%
|Western Union Company
|6,12
|-1,00%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 757,64
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