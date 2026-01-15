AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Index im Blick
|
15.01.2026 22:35:07
Börse New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite
Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,25 Prozent stärker bei 23 530,02 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,947 Prozent fester bei 23 693,97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23 471,75 Punkten am Vortag.
Bei 23 502,18 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 721,11 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,199 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 057,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 670,08 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Wert von 19 511,23 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,27 Prozent nach oben. Bei 23 813,30 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23 119,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 16,38 Prozent auf 25,72 USD), Ultralife Batteries (+ 12,82 Prozent auf 7,04 USD), inTest (+ 11,63 Prozent auf 8,64 USD), Dorel Industries (+ 9,63 Prozent auf 1,50 USD) und Photronics (+ 8,91 Prozent auf 34,22 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Innodata (-8,79 Prozent auf 57,61 USD), Pegasystems (-5,59 Prozent auf 53,00 USD), TransAct Technologies (-4,73 Prozent auf 4,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,70 Prozent auf 170,91 USD) und Corcept Therapeutics (-4,45 Prozent auf 35,39 USD).
Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 53 928 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,883 Bio. Euro.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
