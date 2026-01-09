Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 15:59 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,21 Prozent auf 49 369,57 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,292 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,844 Prozent leichter bei 48 850,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 49 266,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 465,88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 234,73 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,84 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 560,29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, notierte der Dow Jones bei 46 358,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42 635,20 Punkten auf.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 2,24 Prozent auf 232,48 USD), Nike (+ 1,13 Prozent auf 66,00 USD), Caterpillar (+ 1,01 Prozent auf 614,29 USD), Sherwin-Williams (+ 0,94 Prozent auf 344,25 USD) und Merck (+ 0,77 Prozent auf 111,84 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen American Express (-0,78 Prozent auf 380,00 USD), Amazon (-0,75 Prozent auf 244,44 USD), McDonalds (-0,65 Prozent auf 306,86 USD), Microsoft (-0,48 Prozent auf 475,80 USD) und Salesforce (-0,47 Prozent auf 259,30 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 3 739 753 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,945 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,92 Prozent gelockt.

