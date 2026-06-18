Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Dow Jones auch am Morgen aufwärts.

Um 16:00 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,47 Prozent aufwärts auf 51 736,54 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 20,258 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,864 Prozent auf 51 937,56 Punkte an der Kurstafel, nach 51 492,55 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 51 571,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51 949,26 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,724 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 686,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der Dow Jones bei 46 225,15 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Stand von 42 171,66 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,93 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 52 281,19 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3,43 Prozent auf 988,73 USD), NVIDIA (+ 1,42 Prozent auf 207,55 USD), UnitedHealth (+ 1,37 Prozent auf 404,99 USD), 3M (+ 1,36 Prozent auf 161,40 USD) und Goldman Sachs (+ 1,33 Prozent auf 1 113,79 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen IBM (-5,50 Prozent auf 247,92 USD), Chevron (-2,58 Prozent auf 173,00 USD), Salesforce (-2,38 Prozent auf 151,33 USD), Home Depot (-1,39 Prozent auf 287,50 EUR) und Microsoft (-1,18 Prozent auf 374,43 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 18 667 677 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 9,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at