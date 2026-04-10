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CAC 40 im Blick 10.04.2026 09:30:35

Börse Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen

Börse Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen

Das macht der CAC 40.

Am Freitag erhöht sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,03 Prozent auf 8 248,39 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,433 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 250,99 Zählern und damit 0,063 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 245,80 Punkte).

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 255,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 242,75 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 3,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 057,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 8 362,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 126,02 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,649 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 12 390 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 247,625 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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