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CAC 40-Kursentwicklung 23.10.2026 15:59:02

Börse Paris: CAC 40 am Freitagnachmittag schwächer

Börse Paris: CAC 40 am Freitagnachmittag schwächer

Der CAC 40 verzeichnet derzeit Verluste.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,88 Prozent tiefer bei 7 742,63 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,376 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,012 Prozent auf 7 812,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 811,26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 812,76 Punkte, das Tagestief hingegen 7 732,16 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1,81 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 123,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 299,09 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 225,78 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 5,52 Prozent ein. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 408 742 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 215,798 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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