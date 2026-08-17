Börse Paris: CAC 40 am Montagmittag im Minus

Der CAC 40 zeigt sich heute wenig bewegt.

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,15 Prozent schwächer bei 8 623,51 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,513 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,095 Prozent leichter bei 8 628,62 Punkten in den Montagshandel, nach 8 636,80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 643,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 620,42 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 17.07.2026, den Stand von 8 338,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 7 952,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, stand der CAC 40 bei 7 923,45 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,23 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 101 315 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 225,484 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at