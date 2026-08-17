Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 17.08.2026 12:27:23

Börse Paris: CAC 40 am Montagmittag im Minus

Börse Paris: CAC 40 am Montagmittag im Minus

Der CAC 40 zeigt sich heute wenig bewegt.

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,15 Prozent schwächer bei 8 623,51 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,513 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,095 Prozent leichter bei 8 628,62 Punkten in den Montagshandel, nach 8 636,80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 643,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 620,42 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 17.07.2026, den Stand von 8 338,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 7 952,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, stand der CAC 40 bei 7 923,45 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,23 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 101 315 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 225,484 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 215,40 0,21% Airbus SE
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 20,11 -0,25% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 452,25 -2,39% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 28,63 0,03% Renault S.A.
Stellantis 4,63 0,06% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 629,85 -0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen