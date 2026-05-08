Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,79 Prozent leichter bei 8 137,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,432 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,733 Prozent auf 8 141,94 Punkte an der Kurstafel, nach 8 202,08 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 158,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 117,10 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 0,186 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 263,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 273,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 694,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,708 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 184 999 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 234,400 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,44 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at