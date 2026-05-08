LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Entwicklung
|
08.05.2026 15:58:57
Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus
Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,79 Prozent leichter bei 8 137,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,432 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,733 Prozent auf 8 141,94 Punkte an der Kurstafel, nach 8 202,08 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 158,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 117,10 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 0,186 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 263,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 273,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 694,44 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,708 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 184 999 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 234,400 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,44 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
08.05.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Paris: So performt der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
08.05.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.05.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.05.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
07.05.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|179,84
|-1,30%
|Dassault Aviation SA
|291,40
|-0,95%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|473,90
|-0,02%
|Renault S.A.
|28,72
|-6,17%
|Stellantis
|6,56
|3,03%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 112,57
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.